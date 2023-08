Transfermarkt: Paul Breitner schießt gegen Superstar Neymar: "Ganz linke Bazille"

Neymar wechselte jüngst von Paris Saint Germain zu Al-Hilal und kickt künftig in der Saudi Pro League. Am vergangenen Wochenende wurde Neymar in Saudi-Arabien offiziell vorgestellt und feierlich empfangen. 90 Millionen Euro Ablöse wurden für den Superstar, zugegeben eine komplizierte Personalie, an Paris Saint Germain überwiesen.