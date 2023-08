Transfermarkt: Trainer-Legende zeigt Verständnis für Saudi-Wechsel

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar und N‘Golo Kanté sind nur ein paar der europäischen Topstars, die sich seit Beginn des Jahres 2023 dazu entschieden haben, ihre Karriere in Saudi-Arabien fortzusetzen. Meist werden die Spieler mit viel Geld gelockt, um das Niveau der Saudi Pro League auf europäisches Niveau anzuheben.

In der ran Bundesliga Webshow zeigte Trainer-Legende Felix Magath Verständnis für die Spieler: „Ich finde es moralisch nicht ok, wenn sie jetzt Sportler nehmen und die Sportler das schaffen sollen, was die Politiker und die Wirtschaftsleute nicht geschafft haben. Die machen alle da Geschäfte, wo sie Geschäfte machen können.“