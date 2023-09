Der König der Bundesliga-Manager! "Handel mit Kolo Muani ist ein Transfermeisterwerk" - Holtkamp-Kolumne

Eintracht Frankfurt hat im Fall Randal Kolo Muani, 24, der am vergangenen Freitag, in den letzten Stunden des Transferfensters, für 95 Millionen Ablöse zu Paris St. Germain gewechselt , alles richtig gemacht.

Sportlich werden sie keine enttäuschende Runde spielen, ein Platz im vorderen Drittel ist auf jeden Fall realistisch - erst recht, wenn sich die Mannschaft nach den unruhigen letzten Wochen bald gefunden hat. Wozu sie in der Lage ist, welchen Druck sie auf dem Platz entfachen kann, das war Sonntag gegen Köln (1:1) schon sehr gut zu sehen. Ein Spiel, das sie über weitere Strecken klar und deutlich dominierten.

Krösche ist der König der Bundesliga-Manager.

Und noch viel wichtiger als ein Platz besser oder schlechter in der Tabelle: Wirtschaftlich steht die Eintracht in dieser Saison bereits meisterlich da! Der Siebte der letzten Saison hat trotz einer Vielzahl neu eingekaufter Spieler, zehn von ihnen mit Millionenablösen, in dieser Sommerpause ein Transferplus von etwa 85 Millionen Euro erwirtschaftet.