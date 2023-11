Transfermarkt: Enger Kontakt zu Real - Bayern-Star tendiert zu Abschied

Real Madrid will ihn - doch was will Alphonso Davies?

Der Linksverteidiger des FC Bayern hat noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft gefällt, tendiert aber zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister im kommenden Sommer.

Sein Berater, Nick Huoseh, hält schon länger engen Kontakt zu den Königlichen um Kaderplaner Juni Calafat. „Das Interesse von Real an Davies ist bekannt, sie wollen nächsten Sommer neben einem neuen Stürmer unbedingt einen neuen Linksverteidiger und er ist ihre erste Option. Davies tendiert zu einem Wechsel“, verrät SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Die Haltung der Münchner ist klar: Sie wollen den 23 Jahre alten Kanadier keinesfalls verlieren, sondern mit ihm verlängern. Der Vertrag von Davies läuft 2025 aus, doch die Gespräche ruhen bereits seit Monaten.

Real Madrids Strategie

Keine Überraschung: Es gehört zur Transfer-Strategie von Real, frühzeitig an interessante Spieler und deren Berater heranzutreten, um sie davon zu überzeugen, ihre Verträge nicht zu verlängern. Das Resultat: Sie werden entweder ein Jahr vor Vertragsende verpflichtet, wenn sie keine Unsummen mehr kosten, oder sie lassen sogar ihre Verträge auslaufen und wechseln dann gegen ein stolzes Handgeld ablösefrei. So wie Ex-Bayern-Star David Alaba 2021, so wie Antonio Rüdiger 2022.

Ebenjener Alaba soll sich laut Hau bei den Real-Verantwortlichen auch schon für einen Davies-Transfer starkgemacht haben. Vorstellbar ist für die Madrilenen eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen Euro. Davies war 2019 für rund 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps an die Isar gewechselt.