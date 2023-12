Eintracht sucht Stoßstürmer: Kehrt ein ehemaliger Bundesliga-Star zurück?

Neben Donny van de Beek, der auf Leihbasis von Manchester United kommen wird, verstärken sich die Hessen mit Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen . Laut Bild steht am Donnerstag der Medizincheck an.

Kalajdzic-Leihe: So einen Stürmertypen sucht die Eintracht

Bei Guirassy-Abgang: Denkt dann auch der VfB nach?

Inzwischen ist Kalajdzic wieder topfit, bei Wolverhampton kommt er allerdings an der Konkurrenz in der ersten Reihe nicht vorbei. 50-Millionen-Mann Matheus Cunha hat im 3-4-3-System die Nase vorn. Kalajdzic lief elfmal auf, allerdings nur einmal von Beginn an. In den 157 Minuten, in denen er auf dem Feld stand, traf er zweimal.