Transfermarkt: Wechsel im Winter? VfB-Star steht wohl auf United-Liste

Wie der englische Guardian nun berichtet, soll Manchester United an einer Verpflichtung des 27-jährigen Stürmers interessiert sein. Demnach plant Coach Erik ten Hag, in der Spitze um Rasmus Hojlund für Konkurrenz zu sorgen.

Der erlebt bei den Red Devils nämlich einen durchwachsenen Start, nachdem er vor der Saison für 74 Millionen Euro Ablöse von Atalanta Bergamo verpflichtet wurde . Während der Däne in der Champions League in fünf Spielen bereits fünfmal traf, blieb er in der Premier League bislang torlos.

Guirassy soll per Ausstiegsklausel schon im Winter gehen können

In neun Einsätzen, in denen er achtmal in der Startelf stand (651 Minuten Einsatzzeit), gelang dem 20-Jährigen kein einziger Scorerpunkt. Coach ten Hag erhofft sich also wohl, dass der Däne mit Guirassy als Konkurrenz endlich auch in der Liga zündet.