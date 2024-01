Bayern-Transfer fast fix! Zaragoza kommt am Deadline Day nach München

Der Wechsel von Bryan Zaragoza zum FC Bayern steht unmittelbar bevor. Am späten Mittwochabend berichteten Medien sowohl in Deutschland als auch in Spanien von einer Einigung der Vereine im Poker um den Spanien-Profi des FC Granada.

Laut Sky sind nur noch letzte Details zu klären. Damit ist der Weg für einen sofortigen Wechsel frei - schon seit Wochen steht fest, dass der Flügelspieler im Sommer nach München kommen sollte. Weil sich mit Kingsley Coman jüngst ein Stammspieler verletzte, bemühte sich der FCB um einen Wechsel kurz vor Ende der Januar-Transferphase.

Zu den Medienberichten rund um Zaragoza passt, dass am Donnerstagmorgen ein Privatjet von Malaga zum Flughafen in Oberpfaffenhofen, wo die Bayern in der Vergangenheit schon so manchen Neuzugang empfangen haben, fliegt. Ankommen soll die Maschine um 7.59 Uhr.

Zaragoza kommt - Erinnerungen an Palhinha werden wach

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte vor wenigen Tagen das Interesse, Zaragoza bereits im Winter an die Isar zu holen, bestätigt. „Wir sind in Gesprächen, ob es eventuell möglich ist, ihn schon früher zu Bayern zu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird.“

Granada hatte den Deal zunächst abgelehnt, sich nun aber offensichtlich umentschieden. Der 22-jährige Zaragoza wird damit wohl zum Deadline-Day-Deal, das Transferfenster ist in Deutschland 1. Februar bis 18 Uhr für Spielerverpflichtungen geöffnet.

Randnotiz: Beim letzten Deadline Day war mit Joao Palhinha ebenfalls ein Spieler bereits nach München gereist, obwohl der Transfer noch nicht komplett in trockenen Tüchern war. Der Deal mit dem FC Fulham platzte letztlich, weil der englische Erstligist keinen gleichwertigen Ersatz auftreiben konnte.