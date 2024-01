Transfermarkt: FCK-Profi vor Wechsel in die dritte Liga

Nach SPORT1-Informationen möchte der 32 Jahre alte Stürmer, der in Kaiserslautern in zwei Jahren zum Publikumsliebling wurde, gerne in den Hardtwald wechseln und ist sich auch schon mit dem Verantwortlichen des SVS einig. Nur FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen muss einem Transfer noch zustimmen.