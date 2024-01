Transfermarkt: Hamann rät FC Bayern von Transfer ab - und empfiehlt einen anderen Spieler

Der FC Bayern ist nach übereinstimmenden Berichten an einer Verpflichtung von Eric Dier und Nordi Mukiele interessiert. Einen dieser möglichen Transfers fände der TV-Experte Dietmar Hamann ziemlich gut - den anderen aber nicht.

Hamann rät FC Bayern zu Mukiele

Die Transferidee um Mukiele findet der Experte derweil „hervorragend. Er kann in der Abwehr in der Mitte, rechts oder links spielen. Er ist ein richtiger Verteidiger. Die Bayern haben genug Abwehrspieler, die gut mit dem Ball sind. Aber sie müssen schauen, dass sie Spieler haben, die im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen. So einer wäre Mukiele.“