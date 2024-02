Transfermarkt: BVB-Star heizt Wechselgerüchte an

Doch allein ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass Malen für den BVB in den vergangenen Wochen unverzichtbar war. Mit zehn Toren und zwei Assists ist er hinter Niclas Füllkrug (elf Tore, sieben Assists) in der bisherigen Saison der treffsicherste BVB-Spieler und hinter Julian Brandt (sechs Tore, acht Vorlagen) drittbester Scorer der Mannschaft. Zum Vergleich: Die sogenannten „Alternativen“ bringen es auf sechs Torbeteiligungen – zusammen.

Bleibt Malen dem BVB treu?

Vor allem durch seine Form in den vergangenen Spielen in diesem Kalenderjahr (sieben Tore in sieben Pflichtspielen) war der 25-Jährige der Garant dafür, dass der BVB wenigstens punktetechnisch einigermaßen solide dasteht - obgleich die spielerische Entwicklung des Teams ausbleibt.

Der Niederländer sorgte also auch dafür, dass die kritischen Stimmen an Terzic erst jetzt wieder laut werden. Doch wie lange bleibt Malen dem BVB noch erhalten?

In einem Interview mit dem niederländischen Portal Voetbalzone schwärmte der 25-Jährige von der Premier League: „Da ich in der Jugend in England gespielt habe, ist es ein schöner Traum, noch mal in der Premier League zu spielen.“