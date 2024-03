Transfermarkt: Bayern-Zukunft? Sané gibt vielsagenden Hinweis

„Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe einige Ziele mit dem Verein, auf jeden Fall die Champions League zu gewinnen. Diese Saison sind wir immer noch dabei, wir wollen es noch schaffen“, sagte er bei RTL und fügte dann den entscheidenden Part an: „Nächstes Jahr haben wir nochmal ein Finale daheim, das ist natürlich auch nochmal etwas Großes, das ich auf jeden Fall auch miterleben will und den Fans zurückschenken.“

Sané will mit Bayern ins CL-Finale 2025

Will Sané beim CL-Finale 2025 mit Bayern in München spielen, muss er also auch bleiben. Der Offensiv-Star hatte zuletzt schon bei einem Fan-Treffen die Hoffnungen dafür geschürt.