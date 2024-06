Transfer-News: Dieser Klub buhlt wohl um einen BVB-Star

Sébastien Haller könnte Borussia Dortmund offenbar in dieser Transferperiode verlassen. Türkischen Medienberichten zufolge befindet sich der Stürmer in intensiven Transfergesprächen.

Nach lediglich fünf Startelfeinsätzen in der vergangenen Bundesliga -Saison könnte Haller den BVB in diesem Sommer wohl schon wieder verlassen. Wie das türkische Medium Sports Digitale berichtete, habe sich Besiktas Istanbul ein weiteres Mal mit dem Nationalspieler der Elfenbeinküste getroffen.

BVB „begrüßt möglichen Abgang“

Wie SPORT1 bereits berichtete , würden die BVB-Verantwortlichen Haller wohl keine Steine in den Weg legen – im Gegenteil. Auch um Kosten zu sparen und Geld für Neuzugänge zur Verfügung zu haben. Die Zeichen stehen ganz klar auf Abschied.

In der vergangenen Saison stand Haller insgesamt nur bei sechs Pflichtspielen in der Startelf der Dortmunder. Insgesamt erzielte der 30-Jährige in seinen bisher 41 Spielen für den BVB zwölf Treffer und bereitete sechs weitere vor.