Wechsel-Spekulationen? Liverpool-Star reagiert mit vielsagender Geste

Seit Monaten wird über die Zukunft von Trent Alexander-Arnold spekuliert. Bleibt er in Liverpool, oder zieht es ihn zu Real Madrid? Nun lässt der Verteidiger mit einem besonderen Torjubel aufhorchen.

Bei Trent Alexander-Arnold und seinem FC Liverpool läuft es in dieser Saison wie geschmiert – wären da nicht die lästigen Spekulationen um die Zukunft des rechten Außenverteidigers, worauf der 26-Jährige nun offenbar mit einem speziellen Torjubel reagierte.

Seit Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Real Madrid großes Interesse an Alexander-Arnold habe. Spanischen Medienberichten zufolge soll der Engländer den Königlichen bereits sein Ja-Wort gegeben haben.

Beim 5:0-Sieg des souveränen englischen Tabellenführers am Sonntagabend bei West Ham United reihte sich auch der Abwehrspieler in die Torschützenliste ein – was er mit einer besonderen Geste feierte.