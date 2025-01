Plötzliche Kehrtwende bei Barca-Star! Wird Flicks Wunsch erfüllt?

SPORT1 15.01.2025 • 14:32 Uhr Ronald Araujo wurde im Winter mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Jetzt soll er doch in Barcelona bleiben.

Nach hartnäckigen Wechselgerüchten soll Ronald Araujo nun doch bei Barcelona bleiben - und seinen Vertrag zeitnah verlängern. Am Dienstagabend gab es die wohl entscheidende Wende im Poker um Araujo.

Sportdirektor Deco, der früher auch bei den Blaugrana kickte, überzeugte Araujo angeblich von einem Verbleib in Barcelona. Jetzt soll der bis 2026 datierte Vertrag von Araujo sogar verlängert werden, berichten die Mundo Deportivo und Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Der Innenverteidiger, der in der Vergangenheit auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, galt vor seiner Verletzung als einer der besten Verteidiger der Welt.

Juve soll auf Araujo-Transfer gehofft haben

Er kommt in dieser Saison aber einfach nicht in Tritt. Araujo konnte für den FC Barcelona in der laufenden Spielzeit erst zwei Spiele machen. Den Uruguayer plagte in der Hinrunde eine Oberschenkelverletzung.

In den vergangenen Wochen erhärtete sich der Verdacht, dass Araujo noch in diesem Winter zu Juventus Turin wechseln könnte. Die Alte Dame wollte den Innenverteidiger diversen Berichten zufolge unbedingt nach Italien lotsen.

Barcas Vizekapitän forderte angeblich einen Verkauf bis Sommer, sofern sein Vertrag nicht verlängert werden sollte.

Neben dem Präsidenten Joan Laporta und dem sportlichen Leiter Deco haben wohl auch Trainer Hansi Flick und die Mannschaft darauf gedrängt, dass Araujo seine Meinung ändert und dem Verein erhalten bleibt. Bereits vor dem Supercup-Finale gegen Real Madrid in Saudi-Arabien bekundete Flick, dass er auf seinen Innenverteidiger zähle und ihn in seinem Kader behalten wolle.

Bereits am Mittwochabend könnte Araujo das nächste Mal eine wichtige Rolle in den Planungen von Hansi Flick spielen, wenn Barca in der Copa del Rey auf Real Betis trifft.

Innenverteidiger Iñigo Martinez wird in den kommenden vier Wochen verletzungsbedingt wohl nicht zur Verfügung stehen. Es ist wahrscheinlich, dass der Uruguayer den spanischen Innenverteidiger gegen die Verdiblancos ersetzen wird.