Transfer-News: Not-Deal von Leverkusen mit ManCity?

Das Objekt der Begierde ist James McAtee. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der bisherigen Saison bei den Sky Blues kaum zum Zug. Laut übereinstimmenden Medienberichten von Sky und Transfer-Insider Fabrizio Romano strebt Leverkusen eine Leihe mit Kaufoption an. Leverkusen habe bereits ein Angebot abgegeben.

Aktuell befinden sich beide Klubs in direkten Verhandlungen um McAtee. Der junge Engländer gilt als der Wunschspieler der Leverkusener. Er kam in den vergangenen Ligaspielen unter Pep Guardiola nur zu Kurzeinsätzen. In der aktuellen Spielzeit erzielte der Linksfuß fünf Treffer in 14 Spielen.