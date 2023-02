XFL startet nach dem Super Bowl - Neue Regeln beim Kickoff und PAT

Während die NFL am Sonntag ihre Saison mit dem ruhmreichen Super Bowl beenden wird, steht eine andere Liga in den Startlöchern. (Alle Infos zum US-Sport)

Die XFL beginnt am 18. Februar (LIVE bei SPORT1) - und will im dritten Anlauf sich endlich als sogenannte Spring League etablieren. Mit dem Saisonbeginn im Frühjahr wollen sie dabei das lange Warten auf die neue NFL-Saison verkürzen.

„Wenn wir auf American Football schauen, dann wollen wir, dass die Leute noch mehr Zugang dazu bekommen. Und ich denke, das ist etwas, das man bei der XFL sehen und hören wird“, erklärt Dean Blandino, Vize-Präsident für Schiedsrichter und Spielregelinnovation der XFL, im SPORT1-Interview.

XFL mit neuen Regeln beim Kickoff und PAT

Dabei können sich die Football-Fans auch auf einige Neuerungen freuen. „Der Kickoff in der XFL ist anders und erhöht die Chancen auf Returns, während Zusammenstöße bei hohem Tempo verhindert werden“, schildert Blandino.

So bleibt die Regel der letzten Saison 2020 bestehen. Dabei stehen sich die jeweiligen Teams mit einem Abstand von 5 Yards gegenüber. Die Spieler bis auf Kicker und Returner können sich zunächst bewegen. Erst drei Sekunden nach Bodenberührung oder dem Fang vom Returner dürfen sie loslaufen.

Diese Regel, die auch in der European League of Football angewendet wird, fördert die Anzahl der Returns. 2020 wurden 92 Prozent der Returns ausgeführt - in der NFL war es in der regulären Saison lediglich 39 Prozent.

Auch der Kick nach dem Touchdown unterscheidet sich zum großen Vorbild NFL. So gibt es einen Punkt bei einem PAT von der 2-Yard-Line, zwei Punkte von der 5-Yard-Linie und drei Zähler von der 10-Yard-Line.

„Was die Fans erwarten können, ist ein spannendes Spiel. Es wird all das sein, was man von American Football erwartet: Es wird physisch, es wird aufregend, in Sachen Scoring wird der Drei-Punkte-Versuch die Spiele enger gestalten. Ich freue mich drauf - und ich liebe es, dass nicht nur Menschen aus Amerika, sondern aus der ganzen Welt zuschauen werden“, meint Blandino.

Blandino sieht XFL als Sprungbett für die NFL

Zahlreiche prominente Namen werden in der nächsten Woche dann auf den Plätzen der XFL stehen. Zu ihnen zählen einige Ex-NFL-Profis wie A.J. McCarron oder aber auch der deutsche Kicker Dominik Eberle, der für die Seattle Sea Dragons spielen wird.

„Es gibt so viele Spieler, die nicht den finalen Sprung in die NFL-Kader schaffen. Dann haben wir oft gesehen, dass sie beim Spring Football gelandet sind und danach wieder eine Chance bekommen haben. Oder sie hatten bis dahin gar keine Chance und Spring Football ist die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen“, sagt der 51-Jährige, der sich schon bei der NFL um die Schiedsrichter gekümmert hat.