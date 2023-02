NBA: Mega-LeBron-Serie findet sein Ende - Lakers trotzen schwachem James

James, der sich im All-Star-Game an der Hand verletzt hatte, kam in 26 Minuten auf 13 Punkte - ebenso viele Punkte steuerte auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder zum Sieg bei. Dazu legte James noch neun Rebounds und acht Assists auf. Allerdings traf er nur fünf seiner 20 Wurfversuche aus dem Feld. Laut ESPN Stats ist es erst das sechste Mal in seiner NBA-Karriere überhaupt, dass er 25 Prozent oder schlechter aus dem Feld war, wenn er mindestens 20 Wurfversuche hatte.