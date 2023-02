NBA Trade Deadline im Ticker - Nachbeben nach dem Durant-Blockbuster

Die Regular Season der 77. NBA-Saison geht in die entscheidende Phase.

Die Teams haben bereits mehr als die Hälfte der Spiele absolviert. Einige Mannschaften haben das Zwischenziel Playoffs fest im Blick und dürfen zumindest vom großen Titel träumen. Bei anderen Franchises sind die Playoffs bisher noch in weiter Ferne. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Um nun noch die Weichen Richtung Erfolg zu stellen, bleibt nicht mehr viel Zeit. Am heutigen Donnerstag, den 9. Februar, schließt das Transferfenster. Dann schlägt die Trade Deadline unbarmherzig zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

SPORT1 präsentiert alle Deals und Gerüchte.

+++ Nachbeben nach dem Durant-Deal +++

Spannende Verstärkung für die Milwaukee Bucks und den „Greek Freak“ Giannis Antetokounmpo: Der Meister von 2021 schnappt sich den eben erst im Zuge des Kevin-Durant-Deals von den Phoenix Suns zu den Brooklyn Nets getradeten Jae Crowder. Dies berichtet The Athletic.

Der 32-Jährige, vor allem defensiv eine wichtige Stütze der Suns - mit denen er sich aber zuletzt überworfen hatte und nicht mehr spielte. Nun verleiht er den erneut nach dem Titel greifenden Bucks noch mehr Tiefe. Im Gegenzug erhalten die Nets fünf Zweitrunden-Picks - während die ebenfalls beteiligten Indiana Pacers Jordan Nwora, George Hill und Serge Ibaka aus Milwaukee bekommen.

+++ Auch Lakers-Center Bryant wechselt +++

Wie ESPN-Guru Adrian Wojnarowski berichtet, haben die Los Angeles Lakers mit LeBron James und Dennis Schröder nach dem Abgang von Russell Westbrook noch einen weiteren Trade eingefädelt: Center Thomas Bryant geht zu den Denver Nuggets und wird dort zum Backup für Nikola Jokic - im Gegenzug kommen Shooting Guard Davon Reed und zwei Zweitrunden-Picks.

+++ Lakers schicken Superstar weg +++

Die Zeit von Russell Westbrook bei den Los Angeles Lakers ist vorbei.

Wie unter anderem ESPN-Insider Adrian Wojnarowski berichtet, ist der 34-Jährige Teil eines Drei-Team-Trades zwischen den Lakers, den Utaz Jazz und den Minnesota Timberwolves.

Dabei sichern sich die Jazz Dienste von Westbrook, Juan Toscano-Anderson und Damian Jones sowie des Erstrundenpick 2027 der Lakers.

Dieser ist Top-4-geschützt und wandelt sich den Berichten zufolge in zwei Zweitrundenpicks um, falls der Erstrundenpick nicht verfügbar ist.

Die Lakers bekommen dagegen Malik Beasley, Jared Vanderbilt und D‘Angelo Russell von den Timberwolves. Für Russell ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, er wurde 2015 von den Kaliforniern an zweiter Stelle overall gedraftet und spielte bis 2017 für das Team um Superstar LeBron James und Dennis Schröder.

Minnesota sichert sich im Gegenzug die Dienste von Mike Conley und Nickeil Alexander-Walker aus Utah und bekommen dazu noch drei Zweitrundenpicks.

+++ Trade-Hammer um Durant +++

Das ist ein echter Hammer!

Superstar Kevin Durant verlässt die Brooklyn Nets in einem Mega-Trade und wird zu den Phoenix Suns geschickt. Seit 2019 hatte er für die Nets gespielt.

Am letzten Tag des Wechselfensters in der NBA wurde der Wunsch des 34-Jährigen damit erfüllt. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Wechselabsichten bei den Franchise-Bossen hinterlegt. Als am vergangenen Sonntag Kyrie Irving bereits die Nets in Richtung Dallas verließ, untermauerte Durant erneut seinen Wunsch.

mmerhin: Die Nets bekommen für den Superstar und T.J. Warren ein riesiges Paket im Gegenzug. Das berichtet ESPN-Experte Adrian Wojnarowski.

Von den Suns kommen demnach mit Mikal Bridges, Jae Crowder und Cameron Thomas drei Spieler. Zudem erhalten die Nets satte vier Erstrunden-Picks in den Jahren 2023, 2025, 2027 und 2029 sowie einen Pick-Tausch im Jahr 2028.

Durant wird Teil eines Superteams. Denn er trifft bei den Suns auf die Stars Devin Booker und Chris Paul sowie Center Deandre Ayton und will nun dort die Meisterschaft gewinnen.

+++ Bucks offenbar an Ex-MVP interessiert +++

Die Milwaukee Bucks gehören auch in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den NBA-Titel, derzeit stehen sie mit einer Bilanz von 37-17 Siegen auf Platz zwei der Eastern Conference.

Dennoch sucht der Meister von 2021 offenbar noch nach Ergänzungen für sein Team. Wie NBA-Insider Marc Stein berichtet, sind die Bucks an Derrick Rose von den New York Knicks interessiert.

Der mittlerweile 34-Jährige war 2011 bei den Chicago Bulls als damals jüngster Spieler der Liga-Geschichte zum MVP gewählt worden, hatte aber fortan immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

Bei den Knicks spielt der Point Guard mittlerweile keine Rolle mehr, kam zuletzt am 31. Dezember letzten Jahres zum Einatz.

Bei den Bucks könnte er zumindest von der Bank für wichtige Impulse sorgen.

+++ Nets wollen Durant wohl behalten +++

Wie ist der Stand bei Kevin Durant? Seit dem Irving-Trade zu den Dallas Mavericks haben auch die Gerüchte um die Zukunft des anderen Nets-Superstars an Fahrt aufgenommen.

Laut Adrian Wojnarowski will die Franchise aus Brooklyn Durant auch weiterhin behalten und um ihn herum eine Titelmannschaft aufbauen. Aber: „Die Dinge können sich in dieser Liga schnell ändern“, so der ESPN-Insider.

+++ Löst Mavs-Hammer ein NBA-Beben aus? +++

Die Nachricht, dass es Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks zieht, hat die NBA in Aufruhr versetzt. Infolgedessen könnte der 30-Jährige nicht der einzige Starspieler der Brooklyn Nets sein, der per Trade das Weite sucht.

So sollen die Phoenix Suns bereit sein, um Kevin Durant zu buhlen, sollte dieser verfügbar werden. Das berichtet NBA-Insider Chris Haynes nach dem Irving-Trade bei Twitter.

Die Spekulationen sind zumindest nicht gänzlich neu: Bereits im vergangenen Sommer berichtete Haynes, dass Durant im Falle eines Nets-Abgangs Phoenix als sein bevorzugtes Ziel ausgemacht habe.

+++ Wo landet Irving? +++

Das Thema Kyrie Irving bestimmt die Schlagzeilen in den US-Sportmedien. Nachdem der Superstar die Brooklyn Nets um Freigabe für einen Trade gebeten hat, bringen sich nun potenzielle Abnehmer in Stellung.

Zu den bisher genannten Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks und Phoenix Suns gesellen sich nach ESPN-Informationen nun auch die LA Clippers.

Das Team aus Kalifornien kann einen Point Guard gut gebrauchen. Irving soll den Nets demnach zwar noch keine Präferenzenliste genannt haben, als Favoriten werden allerdings die Lakers um LeBron James genannt.

+++ Irving-Beben in Brooklyn? +++

Kyrie Irving hält die Fans der Brooklyn Nets in Atem: Einen Tag nach seiner Bitte um einen Trade verkündeten die Nets, dass er im Samstagsspiel gegen die Washington Wizards nicht auflaufen wird - offizielle Begründung: Ermüdungserscheinungen an der Wade.

Tags zuvor war bekannt geworden, dass Irving die Nets um einen Trade vor der Deadline ersucht hat. Dies berichtete Adrian Wojnarowski von ESPN unter Berufung auf eine Quelle.

Bereits vor der Saison hatten Insider berichtet, dass der 30-Jährige darum gebeten habe, per Sign-and-Trade-Deal die Franchise verlassen zu können. Danach habe er sich jedoch entschieden, das letzte Jahr seines Vierjahresvertrags zu erfüllen.

Mittlerweile habe es auch Verhandlungen zwischen den Nets und der Irving-Seite gegeben, die jedoch zu keinem Ergebnis führten. Im Sommer wäre der Point Guard als Free Agent auf dem Markt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der in Australien geborene US-Amerikaner im Unfrieden ein Team verlässt. Noch 2018 hatte er den Fans der Boston Celtics versprochen, im TD Garden bleiben zu wollen. Nach einer enttäuschenden Saison verabschiedete er sich als Free Agent Richtung Barclays Center.

In dieser Saison absolvierte er bislang 40 Spiele für die Nets und erzielte 27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,3 Assists.

+++ Suns verstärken sich auf der Guard-Position +++

Die Phoenix Suns haben Saben Lee mit einem Two-Way-Contract ausgestattet. Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, wurde dafür Duane Washington jr. auf die Waiver Liste gesetzt.

Washington kam im Schnitt auf 13 Minuten Spielzeit und acht Punkte pro Spiel. Lee hatte sich seinen Vertrag mit guten Leistungen in seinem 10-Tage-Vertrag erarbeitet. Der Zweitrundenpick des Drafts 2020 kam in dieser Zeit auf 17,1 Spielminuten, in denen er sieben Punkte, 3,3 Assists und 2,2 Rebounds beisteuerte.