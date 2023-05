NBA, Playoffs: Boston Celtic wahren gegen Miami Heat in Spiel 5 Finals-Chance - erneut Matchball abgewehrt, Jaylen Brown top

Die Boston Celtics haben sich in den Finals der Eastern Conference den zweiten Sieg gegen die Miami Heat erkämpft und damit die Chancen auf den Einzug in die NBA-Endspiel-Serie gewahrt.

Nach drei Niederlagen zu Beginn des Best-of-Seven-Modus gelang der Franchise um Starspieler Jaylen Brown vor heimischer Kulisse im TD Garden ein 110:97 und so der nächste Erfolg nach einem 116:99 in Spiel 4.

NBA-Shootingstar will für Deutschland spielen

NBA-Shootingstar will für Deutschland spielen

Derrick White (24) erwies sich dabei am erfolgreichsten, brachte gleich sechs Dreier unter.

Die Celtics lagen in Spiel fünf der Serie nie in Rückstand und hatten zwischenzeitlich 24 Zähler Vorsprung. Die Heat kamen gegen viel besser verteidigende Celtics nie in ihren Rhythmus, bester Werfer war Bam Adebayo mit 16 Punkten.