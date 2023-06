Conor McGregor böse ausgepfiffen! MMA-Star haut Maskottchen bei NBA-Finals k. o.

Dort erzählte McGregor auch, dass er das erste Mal bei einem NBA -Spiel am Spielfeldrand gesessen habe. Anschließend kämpfte der 34-Jährige in dem vorbereiteten Sketch gegen Burnie. Das Maskottchen trug Boxhandschuhe und einen Meisterschaftsgürtel.

Fans pfeifen McGregor nach Schlag gnadenlos aus

So richtig gut kam die Aktion beim Publikum deswegen nicht an. Die Fans in Miami brachen in laute Buhrufe aus, bis McGregor schließlich vom Spielfeld ging.