NBA: Hornets-Verkauf vor dem Abschluss

Die Teambesitzer der NBA stimmen einem Verkauf der Charlotte Hornets zu! Nach 13 Jahren löst eine von Rick Schnall und Gabe Plotkin geführte Gruppe, den vorherigen Mehrheitseigentümer Michael Jordan ab. Wie ESPN berichtete, stimmten die Besitzer mit 29:1 Stimmen für den Verkauf. Einzig James Dolan, der Besitzer der New York Knicks stimmte gegen einen Verkauf an die Gruppe.

Der Verkauf, der in ein bis zwei Wochen finalisiert werden soll, ist ein Mega-Deal für den früheren NBA-Star Jordan. 2010 zahlte er 275 Millionen Dollar für eine Mehrheitsbeteiligung an der Franchise. Nun soll er 3 Milliarden Dollar für seine Anteile erhalten. Jordan wird jedoch weiter Minderheitseigentümer bei den Hornets bleiben.

Bereits 2020 verkaufte Jordan eine Minderheitsbeteiligung an den Hornets an Plotkin und Daniel Sundheim, der ebenfalls ein Teil der Gruppe sein soll, die nun die Mehrheitsbeteiligung an der Franchise erwirbt. Schnall, Co-Präsident der Private-Equity-Firma Clayton, Dubilier & Rice in New York, war Teil der Gruppe, die bereits 2015 die Atlanta Hawks für 850 Millionen Dollar kaufte.

Wenig Erfolg unter Jordan

Die Zeit unter Micheal Jordan, ist für die Hornets eine Zeit zu vergessen. In den 13 Jahren hatte das Team eine Bilanz von 423:600 Punkten. Die Gewinnquote von 0,413 war die fünftschlechteste der NBA.

Nur zweimal schafften es die Hornets unter Jordan in die Playoffs, während es außerdem nur für drei siegreiche Saisons der Franchise reichte. In den letzten vier Jahren landete man immer unter den fünf schlechtesten Teams der Saison. Zudem waren in den letzten 13 Jahren fünf verschiedene Cheftrainer, darunter zweimal Steve Clifford, im Amt.