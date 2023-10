Historisch! Neues NBA-Traumduo legt furios los

Lillard und Antekounmpo: Neues Traumduo für die Bucks

Gerade in der Schlussphase stellte Lillard sein Können unter Beweis: In den letzten vier Minuten erzielte der Neuzugang 14 Punkte und rettete den Bucks somit den Heimsieg. Neben den Zuschauern im Fiserv Forum waren auch die Basketball-Fans auf X (ehemals Twitter) von seiner Leistung begeistert.

Von den letzten 16 Punkten der Bucks im Spiel erzielte „Dame“ eben diese 14 in vier Minuten. Er bewies damit, dass er in den entscheidenden Phasen ein echter Unterschiedsspieler für die Bucks sein kann - und ist ein hochwillkommener neuer Trumpf für das Team, das in den vergangenen Jahren in der „Crunch Time“ oft eher schwächelte