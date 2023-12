Ex-NBA-Riese stirbt mit 52: Trauer um früheren Mavericks-Center

Trauer um den früheren NBA-Center Eric Montross: Der Ex-Basketballer ist am vergangenen Sonntag im Alter von 52 Jahren verstorben, wie seine Familie am Montag mitteilte.

Montross starb an Krebs, erst im März hatte er eine Behandlung begonnen.

Eric Montross war kurz bei den Dallas Mavericks aktiv

Der 2,13 Meter große, am 23. September 1971 in Indianapolis geborene Montross war vor allem am College erfolgreich, er war an der University of North Carolina Teil der Meistermannschaft von 1993 - der erste nach 1982, nachdem die Tar Heels mit dem jungen Michael Jordan den NCAA-Titel geholt hatten.

Montross wurde 1994 in die NBA gedraftet und spielte für die Boston Celtics, die Dallas Mavericks, die New Jersey Nets, die Philadelphia 76ers, die Detroit Pistons und die Toronto Raptors.

Bei den Mavericks war Montross 1996 kurz aktiv und der Vorgänger des späteren Dirk-Nowitzki-Weggefährten Shawn Bradley, gegen den er während der Saison in einem Trade mit den Nets eingetauscht worden war. (Tragisches Schicksal: 2,29-Meter-Mann Shawn Bradley lebt jetzt als Pflegefall)

Humanitäres Engagement für gute Zwecke

„Seine Familie ist dankbar für die enorme Unterstützung und die wirklich überwältigende Liebe, die von so vielen Menschen zum Ausdruck gebracht wurde, während er mit seiner charakteristischen Entschlossenheit und Anmut kämpfte“ erklärte die Familie in einer Erklärung, die von der University of Carolina veröffentlicht wurde.

In den Nachrufen für Montross wird auch sein humanitäres Engagement betont: Während seiner Karriere setzte er sich für mehrere wohltätige Projekte ein. Er half zum Beispiel, dabei ein Vater-Kind-Basketballcamp aufzubauen, um das Kinderkrankenhaus der UNC zu unterstützen.