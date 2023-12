NBA: "Er ist ein Ar***" - kuriose Anekdote um Wagner und Superstar Durant

Moritz Wagner darf sich nicht nur Basketball-Weltmeister nennen, er gilt in der NBA ebenfalls als gefürchteter Trash Talker.

„In einem meiner ersten Spiele war Kevin Durant mein Matchup. Ich war schon immer großer NBA-Fan und habe nachts mit Franz all diese Spiele geschaut. Plötzlich war ich auf dem Feld mit denen und ich war ein wenig ehrfürchtig“, erklärte Wagner, inzwischen bei den Orlando Magic aktiv, den Hergang der Situation.

„Durant verteidigt mich also und ich nehme an, dass er mich nicht ernst nimmt. Er kannte mich vermutlich nicht einmal“, berichtete der Big Man der Orlando Magic und führte aus: „Jedenfalls habe ich einen Pick‘n‘Pop-Dreier und er foult mich. Ich realisiere aber nicht, dass er es war und sage: ‚Du kannst mich nicht verteidigen‘. Zu diesem Zeitpunkt war ich aber ein Niemand in der NBA.“