NFL-Playoffs: New York hat einen neuen Helden! Daniel Jones verzückt Giants

In dieser brenzligen Phase gab Jones mit einem 75-Yard-Touchdown-Drive erneut die passende Antwort. Zwei Spielzüge vor dem Touchdown, den Barkley schließlich für New York erzielte, verwandelte Jones ein Fourth-and-1 von der 7-Yard-Linie. Mit einem weiteren Quarterback-Sneak an der Mittellinie im folgenden Drive brachte er die Ketten in Bewegung und zwang Minnesota, drei Minuten vor Schluss alle Timeouts zu vergeuden.