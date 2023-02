Super Bowl: Großer Wirbel um entscheidendes Foul von Bradberry - Schiri erklärt Szene

Doch dann unterlief Eagles-Cornerback Jason Bradberry der fatale Fehler. Beim dritten Versuch und acht Yards warf Chiefs-Quarterback kurz vor der Endzone von Philadelphia einen Pass Richtung Juju Smith-Schuster in die Endzone.

Bradberry foult Smith-Schuster

Der Ball kam nicht beim Receiver an. Doch Referee Carl Cheffers warf eine Gelbe Flagge wegen Holding. Das bedeutete eine Strafe von fünf Yards für die Eagles und viel wichtiger ein automatisches First Down für die Chiefs.