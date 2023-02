Super Bowl: Weshalb der FC Bayern den Chiefs-Sieg feiert

Die Kansas City Chiefs sind der neue Champion in der NFL - und der FC Bayern feiert mit.

Wenige Minuten nach Abpfiff des Super Bowl und dem 38:35 der Chiefs gegen die Philadelphia Eagles twitterte der US-Account der Münchner: „Super-Bowl-Champions! Glückwunsch Chiefs.“

Bereits in den Tagen vor der Partie hatte der deutsche Rekordmeister dem Team immer wieder Glück gewünscht.

In der Nacht hatte der US-Account des deutschen Rekordmeisters bereits mit einem kuriosen Vergleich zwischen Rihanna und Thomas Müller für Lacher gesorgt und so seine Verbundenheit mit Football gezeigt.

Doch was verbindet die beiden Teams?

Bayern kooperiert mit FC Dallas und Chiefs

Gemeinsam mit den New England Patriots, Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers sicherten sich die Chiefs auch deshalb die Vermarktungsrechte der besten Football-Liga der Welt in Deutschland.

In diesem Jahr wird der Champion sogar ein Heimspiel in Deutschland austragen. Der Ort und der Gegner sind noch offen. Chiefs-Präsident Mark Donovan verriet der Bild aber bereits 2021 auf die Frage, wo sie am liebsten spielen würden: „Natürlich München - wegen unserer Nähe zu den Bayern.“

Nagelsmann und Reid im Austausch

Dabei haben beide Teams tatsächlich einen regen Austausch miteinander.

Julian Nagelsmann präsentierte 2021 auf Twitter ein Jersey der Kansas City Chiefs mit der Nummer 12, das vom Trainer des NFL-Teams, Andy Reid, unterschrieben wurde.

Nagelsmann sprach sogar in einem Videocall mit Reid. „Julian ist beeindruckend, in dem Alter hat er schon so viel erreicht und arbeitet hart, er ist fast wie ein Superheld″, schwärmte Reid damals im Vereinssender FC Bayern TV.

Chiefs-Präsident Mark Donovan verriet in der Bild, was sich die Organisation von der Kooperation mit dem FC Bayern verspricht: “Unsere Zusammenarbeit mit Bayern München findet zuallererst auf Fußball-Ebene statt. Der Hunt-Familie gehört ja auch das MLS-Team FC Dallas. Da besteht ein großartiges Verhältnis zu Spielern, Trainern und der Führungsebene der Bayern. Da werden Spieler hin und her getradet. Da werden Gedanken, Ideen, Philosophien ausgetauscht.“

Donovan weiter: „Dadurch ist unser Kontakt zu den Bayern entstanden. Auf der Football-Seite versuchen wir zu verstehen und zu lernen, wie sie ihre Geschäfte führen. Die Bayern sind eine der besten Franchises in der ganzen Welt. Wir wollen verstehen lernen, wie die Bayern in all den Jahren ihren Mythos entwickelt haben. Natürlich teilen wir auch Erkenntnisse, die wir bei unserer Arbeit gemacht haben. Für uns ist es ein Riesen-Vorteil, von so einer Marke zu lernen!“