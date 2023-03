NFL: Dallas Cowboys feuern Zeke Elliott - Running Back nun zu den Buccaneers?

Nun ist die Trennung auch offiziell: Die Dallas Cowboys haben Running Back Zeke Elliott entlassen. Und das ist kein kleiner Name in der NFL .

Der 27-Jährige, im Draft 2016 an vierter Stelle von den Cowboys ausgewählt und einst mit einem irren 90-Millionen-Dollar-Vertrag ausstaffiert, war in den vergangenen Jahren vieles schuldig geblieben.

Laut NFL Network wird Elliotts Entlassung als Post-June-1 in die Bücher gehen - und bei Dallas nun mehr als 10 Millionen Dollar an Cap Space für 2023 freimachen.

Was ein Ding wäre, sollte es tatsächlich so kommen: Wie Rick Stroud berichtet, haben nun aber die Tampa Bay Buccaneers womöglich Interesse an Elliott, nachdem die Bucs gerade erst Leonard Fournette entlassen haben.