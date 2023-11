NFL: Das Frankfurt-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins im Liveticker

Nun ist es endlich soweit! Die amerikanische Football-Liga NFL trägt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Saisonspiel in Deutschland aus. In Frankfurt duellieren sich Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins (15:30 Uhr). Beide Mannschaften zählen zu den engsten Titelanwärtern.

Mit diesem Spitzenspiel erreicht die Auslandsvermarktung der US-Profiliga, die Milliarden umsetzt, hierzulande einen neuen Höhepunkt. Dabei hatte vor einem Jahr bei der Premiere in München mit dem inzwischen abgetretenen Tom Brady der Superstar der NFL für helle Aufregung gesorgt. Nun richten sich die Augen vor allem auf Patrick Mahomes (Chiefs) und Tua Tagovailoa (Dolphins).

„Die Atmosphäre im Stadion wird großartig sein“, meinte Mahomes, der Quarterback des Super-Bowl-Siegers, bereits im Vorfeld. Das habe er „zumindest von den Jungs gehört, die schon in Deutschland gespielt haben.“ SPORT1 begleitet das NFL-Spektakel im Liveticker.

+++ Schlägt Mahomes zurück? +++

Nach 29 Spielen in Folge mit mindestens einem Touchdown-Pass ging Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes beim 9:24 bei den Denver Broncos in der vergangenen Woche erstmals wieder leer aus.

Ein weiteres Spiel ohne Touchdown-Pass hätte historische Ausmaße: Zweimal in Folge war das dem zweimaligen MVP erst einmal passiert - in der Saison 2021 in den Partien gegen die Cowboys und die Broncos, die die Chiefs dennoch beide gewinnen konnten.

+++ Das beste International Game der NFL-Historie? +++

Sowohl die Chiefs als auch die Dolphins gehen mit einer Bilanz von 6-2 in das Match - so gut standen vor einem Spiel außerhalb der USA noch keine Gegner da. „Es könnte das beste International Game sein, das wir jemals gespielt haben“, betonte daher auch NFL-Spielplaner Mike North.

Glaubt man der Statistik, dürfen sich die Fans in Frankfurt auf ein Spektakel freuen: Die Dolphins stellen in Sachen Raumgewinn die mit Abstand beste Offensive der bisherigen Saison (453,3 Yards pro Spiel), die Chiefs liegen in diesem Ranking auf Platz vier (381,4).

+++ NFL-Spiele in Europa sorgen für Fan-Ärger +++

Am Mainufer hat das leuchtend rote „ChampionShip“ der Kansas City Chiefs schon seit Tagen angelegt, die Mannschaft kam am Freitag nach. Das Boot, eine Spezialanfertigung, ist in Frankfurt die zentrale Anlaufstelle für alle Aktivitäten des NFL-Klubs.

Doch den Fans im Kernmarkt USA gefällt es naturgemäß kaum, dass dieses Match in Übersee über die Bühne geht. Und das auch noch zu einer Uhrzeit, zu der nicht nur das Biertrinken schwerfällt. In Los Angeles ist es beim Kick-off um 6:30 Uhr, in New York 9:30 Uhr.

Den Ärger nimmt die NFL aber in Kauf und setzt konsequent ihren Weg fort. Commissioner Roger Goodell, der gerade seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und mehr als 60 Millionen Dollar Jahresgehalt verdient, will weiter wachsen, Märkte erschließen und vergrößern. Dafür braucht es Aufmerksamkeit, am besten weltweit.

+++ Schreibt Dolphins-Star Hill Geschichte? +++

Für Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins ist die Partie in Frankfurt eine ganz besondere: Zum ersten Mal trifft er mit seinem neuen Team auf die Chiefs, mit denen er im Februar 2020 noch den Super Bowl gewonnen hatte.

Und: Ausgerechnet in diesem Spiel kann der 29-Jährige, der die NFL mit 1014 Receiving Yards in dieser Saison klar anführt, Historisches schaffen: Gelingen ihm einmal mehr zehn Receptions und über 150 Yards, würde er dies zum elften Mal in seiner Karriere schaffen - es wäre ein neuer Rekord!

Aktuell teilt sich Hill diesen noch mit den Receiver-Größen Antonio Brown, Andre Johnson, Julio Jones sowie Hall of Famer Jerry Rice, denen das Kunststück ebenfalls jeweils zehn Mal gelang.

So können Sie Dolphins - Chiefs live im TV & Stream verfolgen:

TV: RTL