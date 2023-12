Perfekte Ausbeute! Rookie-Kicker der Dallas Cowboys sammelt Rekorde

Die Dallas Cowboys befinden sich derzeit im Höhenflug. Dank ihres jüngsten Erfolgs über die Philadelphia Eagles schnuppert das Team mittlerweile an der Tabellenspitze in der NFL und kann sich berechtigte Hoffnungen auf den ersten Platz in der NFC machen.

Während vor allem Quarterback Dak Prescott und seine Teamkollegen in der Offense und Defense in den Medien in höchsten Tönen gelobt werden, sorgt in deren Schatten Kicker Brandon Aubrey für Furore.

Der Rookie liefert in seinem ersten Jahr in der NFL mächtig ab - und bricht dabei sämtliche Rekorde. Er hat bisher alle seiner 30 (!) Field Goals in dieser Saison verwandelt. Damit hat er den bisherigen Rekord von Travis Coons, der in seinem Rookie-Jahr 18-mal in Folge traf, mehr als nur pulverisiert.

Vom Verteidiger zum Kicker: Dallas-Rookie mit ungewöhnlichem Weg

Dabei hat der 28-Jährige alles andere als den klassischen Weg gewählt. In seiner Jugend spielte er den in den USA eher ungeliebten Fußball. Der Verteidiger war derart talentiert, dass er nicht nur ein Stipendium für ein College bekam, sondern 2017 sogar in der ersten Runde des MLS Drafts ausgewählt wurde.

Der steile Aufstieg endete beim Toronto FC allerdings. Er schaffte nicht einmal den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft und wurde nach einem Jahr bereits wieder entlassen. Als er auch bei den Bethlehem Steel in der USL keinen Fuß fasste, beendete er seine Karriere.

Stattdessen fing er ein Studium als Softwareingenieur an. Seine Freundin ermutigte ihn dann während einer NFL-Übertragung, zum Kicker umzuschulen. Er trainierte daraufhin mehrere Jahre zusammen mit dem ehemaligen Kicker Brian Egan und landete 2022 in der USFL.

Mit den Birmingham Stallions gewann er beides Mal den Titel - und zeigte dabei seine ganze Klasse. 32 von 37 Field Goals fanden ihr Ziel, in der 2023er Saison verwandelte zudem alle 35 Extrapunkte.

Aubrey treffsicher gegen die Eagles

Diese Treffsicherheit legt er nun auch in der NFL an den Tag, nachdem er sich in der Vorbereitung den Startplatz bei den Cowboys erarbeitet hat. Diese Entscheidung hat er bereits mehr als gerechtfertigt. In seinem sechsten NFL-Spiel traf er 2:19 Minuten vor dem Ende das entscheidende Field Goal zum 20:17-Sieg seiner Cowboys gegen die Los Angeles Chargers.

Im Duell mit den Eagles bewies er zudem, dass er auch lange Field Goals verwandeln kann. So traf er aus 60, 59, 45 sowie 50 Yards und ist damit der erste Kicker in der NFL-Geschichte, der in einem Spiel zwei Field Goals aus einer Distanz von mindestens 59 Yards verwandelt hat.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Ich versuche nur, da rauszugehen und meinen Job zu machen. Und ehrlich gesagt: Ich bin mir sicher, dass nicht viele Jungs Trainer haben, die ihnen diese Möglichkeit geben“, meinte Aubrey nach der Partie.

Damit hat er selbst Cowboys-Eigentümer Jerry Jones ins Staunen versetzt. „Ich weiß nicht, ob ich jemals eine beeindruckendere Kicking-Show gesehen habe als die, die wir heute Abend da draußen hatten“, erklärte er.