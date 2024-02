NFL: Diese Szenen haben den Super Bowl entschieden

Nie war ein Super Bowl länger, selten ging es so wahnsinnig knapp zu und kaum einmal hatte ein NFL-Endspiel so viele verrückte Wendungen! Das epische Finale von Las Vegas hat reichlich Diskussionsstoff geliefert.

Fumble-Fehlstart durch McCaffrey

Ein Ballverlust - ein Ausraster

Vor den Augen von Freundin Taylor Swift (die Pop-Ikone verfolgt das Spiel in Las Vegas im Publikum) geht der Tight End an der Seitenlinie auf seinen eigenen Trainer los, schubst Andy Reid sogar.

Achillessehnenriss beim Lauf aufs Feld

Der Linebacker will im Vollsprint aufs Feld - und sackt sofort zusammen, als die Sehne reißt. Ein Kart fährt ihn in die Katakomben, später gibt San Francisco bekannt, dass er nicht aufs Feld zurückkehren wird.

Zauberei im Zocker-Paradies

Warum der Touchdown historisch ist? Von nur elf Passversuchen in der Super-Bowl-Geschichte, die nicht von Quarterbacks geworfen wurde, haben jetzt sieben zu einem Touchdown geführt. Dass die Chiefs vor der Pause noch durch ein Field Goal verkürzen und es mit 10:3 für San Francisco in die Halftime Show von Usher geht, gibt zu diesem Zeitpunkt noch keinen Grund zur Sorge.

Interception! Der Über-Quarterback menschelt

Zumal die Chiefs den Start in die zweite Hälfte komplett vergeigen! Patrick Mahomes fumblet im allerersten Play an der 17-Yard-Line gleich den Ball, Pacheco sammelt ihn noch ein, aber für noch mehr Minusyards.

Zwei Plays später wirft der Über-Quarterback der Liga das Ei dann zum Gegner - Interception! Mahomes feuert den Ball einfach an Kelce vorbei und in die Arme von Verteidiger Ji‘Ayir Brown.

Ein Schuss in den eigenen Fuß

So auch beim Punt der Chiefs 2:42 Minuten vor dem Ende des 3. Viertels: Niners-Cornerback Darrell Luter Jr. bekommt nach dem Kick von Tommy Townsend den Ball an den Fuß, deswegen muss sein Niners-Teamkollege Ray-Ray McCloud verzweifelt irgendwie noch versuchen, das Ei einzufangen - ansonsten hätte er ihn einfach weiterhoppeln lassen können.

So aber bekommt er den unkontrolliert hüpfenden Ball nicht zu fassen, stattdessen recovern die Chiefs kurz vor der Endzone und stehen plötzlich mit ihrer Offense an der 16-Yard-Line. Und diese Chance lässt sich ein Patrick Mahomes nicht entgehen: Gleich im ersten Play feuert er einen Touchdown-Pass zu Marquez Valdes-Scantling - und auf einmal führen die Chiefs mit 13:10.

Der eine Punkt, der der Niners fehlte ...

Damit brauchen die Chiefs keinen Touchdown, sondern können mit nur einem Field Goal wieder ausgleichen, was sie auch tun - zum 16:16 (5:46 vor Ende) und zum 19:19 mit nur mickrigen drei Sekunden Restzeit in der regulären Spielzeit. Hätten die 49ers ihren Extrapunkt geschafft, Mahomes und Co. hätten den viel riskanteren Touchdown-Versuch ausspielen müssen. So aber geht es sicher in die Verlängerung.