NFL: Saquon Barkley neuer Star-Runningback der Philadelphia Eagles

von SPORT1-AI 24.07.2024 • 21:51 Uhr Saquon Barkley wechselt nach intensiven Verhandlungen mit den Giants zu den Philadelphia Eagles. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag und wird begeistert empfangen.

PHILADELPHIA – Saquon Barkley, der Star-Runningback, stand kürzlich im Mittelpunkt einer intensiven Verhandlungsphase zwischen ihm und den New York Giants, die auf HBO‘s „Hard Knocks“ dokumentiert wurde. Barkley gab zu, dass er nicht wusste, dass sein Gespräch mit dem General Manager der Giants, Joe Schoen, aufgezeichnet wurde. In diesem Gespräch teilte Schoen Barkley mit, dass die Giants ihm kein neues Angebot unterbreiten oder ihn mit dem Franchise-Tag versehen würden, sondern ihm erlauben, den freien Markt zu testen. Barkley sah das aufgezeichnete Gespräch erst, als er einen Trailer für eine kommende Episode anschaute.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Entscheidung der Giants

Barkley hielt sich zurück, als er gefragt wurde, ob er überrascht sei, dass die Giants das Gespräch ausstrahlen ließen. „Am Ende des Tages denke ich auch, dass sie die Kontrolle über die Schnitte haben und mich wirklich schlecht hätten aussehen lassen können“, sagte Barkley am Mittwoch. „Und sie haben irgendwie die Wahrheit gezeigt.“ Die Wahrheit, wie sie durch Schoens Telefongespräch mit Barkleys Agent Ed Berry gezeigt wurde, ist, dass die Giants nicht bereit waren, das gleiche Angebot wie andere Teams zu machen. „Wir sind raus“, sagte Schoen.

Ein neuer Vertrag bei den Eagles

Die Philadelphia Eagles, ein Divisionsrivale der Giants, nutzten die Gelegenheit und unterzeichneten Barkley mit einem Dreijahresvertrag im Wert von 37,75 Millionen Dollar, davon 26 Millionen garantiert. Barkley gab zu, dass das Drama zwischen ihm und den Giants nicht so intensiv war, wie es dargestellt wurde, aber er lobte „Hard Knocks“ dafür, dass es einen einzigartigen Einblick in normalerweise hinter verschlossenen Türen geführte Verhandlungen bot. „‘Hard Knocks‘ war einzigartig, aber das ist Vergangenheit“, sagte Barkley. „Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, und jetzt bin ich bereit, mich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – hier bei meinen Teamkollegen zu sein und jeden Tag besser zu werden.“

Ein herzlicher Empfang in Philadelphia

Am Mittwoch, dem ersten Tag des Trainingslagers der Eagles, wurde Barkley mit lautem Jubel empfangen, als er das Trainingsgelände betrat. Jedes Mal, wenn er den Ball berührte, ertönten während der über einstündigen Trainingseinheit Jubelrufe. „Ich habe es definitiv gehört. Es gibt ein wenig Aufregung, dass ich hier bin“, sagte er. „Seit ich nach Philly gekommen bin, ist es nichts als Liebe und viel Unterstützung von allen im Gebäude und den Fans.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Saquon Barkley: Neustart bei den Eagles

Ein Gefühl wie ein Neuanfang

Barkley, der in seine siebte NFL-Saison geht und mehr als 5.200 Rushing Yards und 35 Touchdowns mit den Giants erzielt hat, fühlt sich in seiner neuen Umgebung wie ein „Rookie“ und in diesem Fall wie ein „kleines Kind“, als er die neue Atmosphäre aufsog, begleitet von Rufen wie „Saquon!“, als er die Seitenlinie entlang lief. „Das erste, was ich zu A.J. [Brown] sagte, war: ‚Ich kann nicht glauben, dass sie uns dafür bezahlen – hierherzukommen und Fußball zu spielen‘“, sagte er.