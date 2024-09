NFL 2024/25: Stars, Favoriten, Spiele live im TV: Alles, was NFL-Fans wissen müssen

SPORT1 05.09.2024 • 14:28 Uhr Die NFL beginnt mit einem Topspiel: Chiefs vs. Ravens. Wer überträgt live? Wer sind die Titelfavoriten? Und welche Deutschen sind dabei? Alle Infos zur NFL-Saison 2024/25 bekommen Sie hier!

Die umsatzstärkste Liga der Welt, die National Football League, beginnt wieder! Die Saison 2024/25 startet in der Nacht zu Freitag, 6. September mit einem absoluten Topspiel: Der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs trifft im heimischen Arrowhead Stadium auf die Baltimore Ravens.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Spiel beginnt um 2:20 Uhr (MEZ) und markiert den offiziellen Kickoff der neuen NFL-Saison. Fans können sich auf eine spannende Wiederauflage des letztjährigen AFC-Championship-Games freuen, das die Chiefs mit 17:10 für sich entschieden haben.

Wer überträgt die NFL live?

In Deutschland sind RTL und DAZN auch in dieser Saison die Hauptakteure bei der Übertragung der NFL. RTL zeigt bis zu drei Spiele pro Woche im Free-TV im Hauptprogramm und auf NITRO sowie ein exklusives Spiel pro Woche als Stream auf RTL+. Darüber hinaus bietet DAZN über den NFL Game Pass eine umfassende Berichterstattung und alle Spiele live an.

Neu in dieser Saison ist die Möglichkeit, den NFL Game Pass dank einer Partnerschaft zwischen DAZN und Amazon auch über Prime Video zu buchen. Darüber hinaus hat sich Netflix die weltweiten Übertragungsrechte für die beiden NFL Christmas Games am Mittwoch, 25. Dezember, in dieser Saison gesichert.

{ "placeholderType": "MREC" }

NFL-Spielplan: Wie funktioniert die Saison?

Die NFL besteht aus 32 Teams, die in zwei Conferences aufgeteilt sind: die National Football Conference (NFC) und die American Football Conference (AFC). Jede Conference ist wiederum in vier Divisionen unterteilt. Jedes Team bestreitet 17 Spiele in der regulären Saison.

Die besten sieben Teams jeder Conference qualifizieren sich für die Playoffs, die in vier Runden ausgetragen werden und mit dem Super Bowl enden. Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt.

Highlights der NFL-Saison

Ein besonderes Highlight ist das NFL-Spiel in Deutschland am 10. November 2024. In der Münchner Allianz Arena treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants.

Fans dürfen sich außerdem auf spannende internationale Spiele freuen, darunter Jacksonville Jaguars gegen Chicago Bears oder die New York Jets gegen die Minnesota Vikings in London.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zum ersten Mal trägt die NFL auch ein Spiel in Brasilien aus: In der ersten Woche treffen die Green Bay Packers in der Corinthians Arena in São Paulo auf die Philadelphia Eagles.

Welche Deutschen sind mit dabei?

Amon-Ra St. Brown ist seit Jahren Wide Receiver bei den Detroit Lions. In der vergangenen Saison wurde er ins All-Pro-Team gewählt, vor wenigen Monaten unterschrieb er einen zwischenzeitlichen Rekordvertrag: 120 Millionen Dollar über vier Jahre.

Der einzige deutsche Spieler, der es neben St. Brown in den endgültigen 53er-Kader geschafft hat, ist Brandon Coleman. Der Offensive Lineman wurde im April dieses Jahres von den Washington Commanders gedraftet und geht mit ihnen in seine erste NFL-Saison. Fullback Jakob Johnson stand bei den New York Giants zwischenzeitlich im Kader, hofft zum Saisonstart aber auf dem Practice Squad noch auf seine Chance.

Auch Österreich hat einen Star in der NFL: Bernhard Raimann. Bei den Indianapolis Colts ist er gesetzt und schützt als Offensive Lineman den Quarterback Anthony Richardson vor heranstürmenden Gegnern.

Viele deutsche Spieler wurden zum Stichtag der Kaderbekanntgabe von ihren Teams entlassen. Sie können aber im Laufe der Saison noch auf einen Vertrag bei einem anderen Verein oder auf einen Platz im Practice Squad hoffen.

Wer sind die Favoriten der NFL 24/25?

Die Kansas City Chiefs gehen als Titelverteidiger ins Rennen und zählen mit Stars wie Patrick Mahomes und Travis Kelce auch in diesem Jahr zu den Favoriten. Ihre Offensive, angeführt von Mahomes, wird durch die Neuzugänge Xavier Worthy und Marquise Brown noch gefährlicher. Die größte Sorge der Chiefs ist jedoch die Verteidigung, da mehrere Schlüsselspieler wie Chris Jones und Nick Bolton die Vorbereitung verletzungsbedingt verpasst haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team hat in den vergangenen fünf Saisons dreimal den Super Bowl gewonnen. Nun soll der „Three-Peat“ her, also der dritte Titel in Folge - das hat in der Ära des Super Bowls noch niemand geschafft, nicht einmal die New England Patriots unter Tom Brady.

Die San Francisco 49ers, Vizemeister der letzten Saison, sind wieder in der Favoritenrolle. Für das Team um Quarterback-Talent Brock Purdy könnte es das letzte Jahr sein, in dem der immer teurer werdende Kader mit so vielen Superstars gespickt ist wie jetzt.

Die größte Stärke der 49ers ist die Rückkehr fast aller Offensivstarter, einschließlich Purdy, der erstmals eine volle Offseason absolvieren konnte. Die größte Sorge bleibt jedoch die Kaderdichte, besonders nach den Verletzungen in der Vorbereitung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Baltimore Ravens bauen weiterhin auf ihr starkes Laufspiel. Mit Lamar Jackson und Derrick Henry im Backfield bilden sie eine explosive Kombination. Die größte Schwäche ist jedoch der Pass Rush, vor allem nach dem Abgang von Jadeveon Clowney. Bei den Detroit Lions setzt man auf Kontinuität in der Offensive um Jared Goff und den deutschen Superstar Amon-Ra St. Brown.

Ob die neu formierte Defense allerdings die hohen Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Sowohl die Ravens als auch die Lions gehören zu den Titelanwärtern. Beide Teams haben bereits in der vergangenen Saison gut abgeschnitten und beinahe den Super Bowl erreicht. Auch in diesem Jahr haben sie gute Karten.

Hinzu kommen die Philadelphia Eagles, die allerdings vergangene Saison trotz Favoritenstatus früh in den Playoffs ausgeschieden sind und zudem in der Offseason noch Center Jason Kelce verloren haben. Er beendete seine Karriere.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Buffalo Bills, die weiterhin auf die Fähigkeiten von Quarterback Josh Allen setzen. Die größte Sorge ist die Unsicherheit auf der Safety-Position, nachdem mehrere Starter in der Vorbereitung verletzt ausfielen. Dak Prescott und CeeDee Lamb sind die großen Hoffnungsträger der Dallas Cowboys. Die größte Herausforderung ist der schwierige Saisonstart gegen mehrere Topteams der Liga.

In der vergangenen Saison verpflichteten die New York Jets den Star-Quarterback Aaron Rodgers, was die Jets in den Augen einiger Experten und hoffnungsvoller Fans zu einem Super-Bowl-Anwärter machte.