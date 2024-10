Dass er noch spielt, ist eine Beleidung für die ganze NFL - Kommentar

Dass Deshaun Watson überhaupt noch einen monströs bezahlten Job in der NFL hat, ist für sich schon eine Frechheit. Dass er als Quarterback für die Cleveland Browns immer noch startet, ist eine Beleidigung für die ganze Liga .

Denn Watson ist schlecht. Grottenschlecht. Darüber darf auch das schmeichelhaft knappe 16:20 am Sonntag gegen die Philadelphia Eagles nicht hinwegtäuschen, in dem nicht ein offensiver Touchdown gelang und das Team erst im allerletzten Drive des Spiels überhaupt mal in die Redzone kam.