NFL: Paukenschlag bei Rodgers-Team!

Superstar Aaron Rodgers bekommt einen neuen Head Coach. Die New York Jets reagieren damit auf den durchwachsenen Saisonstart.

Superstar Aaron Rodgers bekommt einen neuen Head Coach. Die New York Jets reagieren damit auf den durchwachsenen Saisonstart.

Paukenschlag bei den New York Jets: Das Team von Superstar Aaron Rodgers hat sich von Head Coach Robert Saleh getrennt. Das gab Besitzer Woody Johnson am Dienstag bekannt und bestätigte damit entsprechende Berichte von ESPN und NFL-Insider Ian Rapoport.

„Es war keine einfache Entscheidung, aber wir sind nicht da, wo wir gemessen an unseren Erwartungen sein wollen. Es ist der beste Zeitpunkt, um in eine andere Richtung zu gehen“, sagte Johnson.

Defensive Coordinator Jeff Ulbrich übernimmt den Posten als Head Coach bis Saisonende. Zuletzt kassierten die Jets in London eine 17:23-Niederlage gegen die Minnesota Vikings.

Der 45-jährige Saleh hatte die Jets 2021 übernommen - ein Jahr vor der Verpflichtung des früheren Meister-Quarterbacks der Green Bay Packers, mit dem die Jets den Titel ins Visier nahmen. In der neuen NFL-Saison blieben die Jets trotz der Genesung von Rodgers nach dessen Achillessehnenriss in der Vorsaison hinter den hohen Erwartungen zurück und liegen mit einer Bilanz von 2-3 in der AFC East hinter den Buffalo Bills auf Rang zwei.