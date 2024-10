NFL: Ravens kommen in Fahrt - Jaguars verlieren in London

Neben den Ravens haben auch die Texans die Playoffs fest im Blick. Die Jacksonville Jaguars fallen in London in alte Muster zurück.

Die Baltimore Ravens um Star-Quarterback Lamar Jackson haben am Sonntagabend den vierten Sieg in Serie gefeiert und den Fehlstart in die Saison endgültig vergessen lassen. Beim 30:23 gegen die Washington Commanders warf der MVP der Vorsaison für 323 Yards und einen Touchdown, leistete sich aber auch eine Interception.