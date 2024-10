NHL: Seider siegt mit den Red Wings weiter

Für Moritz Seider läuft es in der NHL immer besser. Auch gegen die New Jersey Devils fährt der deutsche Eishockey-Nationalspieler einen Sieg ein und überzeugt.

Vize-Weltmeister Moritz Seider bleibt mit seinen Detroit Red Wings in der NHL in der Erfolgsspur. Die Franchise bezwang in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga die New Jersey Devils mit 5:3 und feierten den dritten Sieg in Serie. Verteidiger Seider blieb zwar ohne Scorerpunkt, hatte aber mit 24:51 Minuten die längste Einsatzzeit der Feldspieler seines Teams.