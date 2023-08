Biathlon-Skandal: Geplatzter Deutschland-Auftritt von Weltmeisterin bestätigt

Die von schweren Vorwürfen des Kreditkarten-Betrugs an einer Teamkollegin belastete Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon wird nicht beim Sommer-Event City Biathlon Wiesbaden am Sonntag dabei sein.

Dies bestätigten die Organisatoren der Veranstaltung, bei der auch die zurückgetretene Denise Herrmann-Wick mitmischen wird, SPORT1 am Montagmorgen. Später wurde in einer Pressemitteilung offiziell gemacht, dass an ihrer Stelle Lou Jeanmonnot an den Start gehen wird.