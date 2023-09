Wintersport-Rücktritte: Droht der deutsche Super-GAU? Wer holt jetzt noch Medaillen?

Wer vertritt nach dem Star-Exodus in diesem Jahr noch die deutschen Farben im Wintersport? Jüngst zog sich mit Natalie Geisenberger die beste deutsche Wintersportlerin der Geschichte zurück.

Biathlon

Nirgends war der Aderlass am Ende der Saison so groß wie im Biathlon. Im Mittelpunkt stand selbstverständlich der Abgang von Denise Herrmann-Wick .

Die Kritik an der Ausbildung künftiger Talente ist nicht neu. Auch deshalb wurde personell beim DSV nach dem Saisonende einiges verändert. Männer-Bundestrainer Mark Kirchner räumte seinen Posten ebenfalls und ist künftig in der Nachwuchsförderung tätig.

Rodeln

Der Verlust der 35-Jährigen als Aushängeschild ist jedoch für die Eispiloten weniger schwerwiegend als bei den Biathleten. Die Rodler sind von Haus aus bei Männern, Frauen, Doppel und der Teamstaffel weltweite Spitze. Bei Olympia in Peking gewann nicht nur Natalie Geisenberger Gold, auch in den anderen drei Disziplinen jubelte am Ende Schwarz-Rot-Gold.