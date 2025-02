Biathlon-WM: Medaillenspiegel - Bronze-Auftakt für Deutschland

Bei der Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide hofft das deutsche Team auf mehr Medaillen als im vergangenen Jahr. Die Hoffnungen ruhen auf Franziska Preuß. Hier gibt es den Medaillenspiegel im Überblick.

Die Biathlon-WM 2025 findet vom 12. Februar bis 23. Februar in Lenzerheide statt. In insgesamt zwölf Disziplinen kämpfen die Athleten um Medaillen. Favorisiert sind vor allem Norwegen und Frankreich. Den letzten deutschen Titel holte 2023 Denise Herrmann-Wick im Sprint der Frauen.

Medaillenspiegel Biathlon-WM 2025

Bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto standen für das deutsche Team am Ende nur eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen zu Buche, darunter WM-Silber von Janina Hettich-Walz im Einzel. In Lenzerheide soll diese Bilanz verbessert werden. Die Hoffnungen ruhen neben den Staffeln vor allem auf der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß.