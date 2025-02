Biathlon-WM: Preuß bejubelt nächste WM-Medaille

Für Preuß war es die vierte WM-Medaille in Lenzerheide. Sie gewann zuvor bereits Gold in der Verfolgung, nach einem Drama Silber im Sprint und zum Auftakt Bronze in der Mixed-Staffel. Preuß sagte in der ARD: „Mein zweiter Teil des Rennens war wesentlich besser. Da ist etwas Ruhe im Feld eingekehrt. Am Anfang ist die Norwegerin echt geisteskrank angegangen.“