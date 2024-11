Sensations-Coup! Deutsche „Rakete“ trotzt Turbulenzen

Pius Paschke grinste schelmisch, doch ansonsten blieb Deutschlands Skisprung-Oldie ganz cool. Seinen überraschenden zweiten Weltcupsieg beim windumtosten Saisonauftakt in Lillehammer nahm der formidable Spätstarter so gelassen zur Kenntnis, als hätte er schon sämtliche Titel als Dutzendware gewonnen.

„Ich lerne halt jedes Jahr dazu. Dass es aber jetzt schon aufgeht, ist megageil“, sagte der 34-Jährige nach dem Paschke-Hammer in Lillehammer in der ARD . Das musste als Gefühlsausbruch reichen.

Aufholjagd im zweiten Durchgang

Der erste Weltcup-Sieg des beharrlichen Bayern aus Kiefersfelden im Dezember 2023 in Engelberg war eine mittlere Sensation, der zweite des ältesten DSV-Adlers am Samstag auf der Olympiaschanze von 1994 zumindest eine faustdicke Überraschung - die sich aber schon in den ersten Sprüngen des Wochenendes und beim deutschen Mixed-Sieg am Freitag angedeutet hatte.