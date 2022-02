AEW Dynamite: Buddy Matthews debütiert und spinnt losen WWE-Faden fort

- In einer Tag Team Battle Royal zu Beginn der Show triumphierten reDRagon (Bobby Fish & Kyle O‘Reilly), auch auf Kosten der Young Bucks - was die Spannungen zwischen den beiden mit Cole befreundeten Teams verstärkte. Die Szenerie ging über in eine Attacke von World Champion Hangman Page auf seinen Herausforderer Cole, als Rache für den Hinterhalt, in den er vergangene Woche gelockt worden war. reDRagon bekommen beim Pay Per View Revolution eine Titelchance gegen den Jurassic Express, zusammen mit den Siegern einer zweiten Tag Team Battle Royal, als die sich die Young Bucks andeuten.