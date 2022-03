AEW Revolution 2022 liefert Spektakel - zwei Ex-WWE-Stars debütieren

Im am heißesten erwarteten Match des Abends begegneten sich die Erzrivalen CM Punk und MJF in einem Dog Collar Match, in dem beide mit einer Metallkette aneinander gebunden waren - ein Tribut an den von beiden bewunderten „Rowdy“ Roddy Piper und dessen Klassiker gegen Greg „The Hammer“ Valentine, aber auch ein Rückgriff auf die Geschichte von Punk (gegen Raven und den kürzlich tragisch verstorbenen Jimmy Rave) und AEW (Cody Rhodes vs. Brodie Lee).