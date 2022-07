AEW Dynamite - Fyter Fest: Später Meilenstein für Legende Chris Jericho

Das Match zwischen Kingston und Jericho war der Höhepunkt einer monatelang aufgebauten Fehde, an deren Anfang Jericho ein Pay-Per-View-Match gegen Kingston verlor - was derart an ihm nagte, dass er den vorab versprochenen, respektvollen Handschlag und die Anerkennung Kingstons als den an dem Abend besseren Mann verweigerte.