AEW Dynamite nach Prügel-Eklat um CM Punk: Großer Titel-Paukenschlag vollzogen

Bei der TV-Show AEW Dynamite verkündete Ligaboss Tony Khan in einem Backstage-Segment, dass nicht nur Punk, sondern auch die AEW-Vizepräsidenten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) ihre Titel los sind. Omega und die Bucks hatten am Sonntag beim Pay Per View All Out die neu eingeführten Trios-Gürtel gewonnen - ehe sie sich nach einer Aufsehen erregenden Wut-PK Punks eine Kabinenprügelei mit diesem lieferten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)