WWE-Rivale AEW: Brisante Vorgänge hinter den Kulissen enhüllt

Braut sich kurz vor der größten Show der Ligageschichte neuer Ärger bei WWE-Konkurrent AEW zusammen?

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind in den vergangenen Wochen mehrfach Wrestler für die neue, auf Punk zugeschnittene Samstagsshow Collision eingeflogen und dann doch plötzlich wieder nach Hause geschickt worden.

Allen ist gemeinsam, dass sie ein belastetes Verhältnis zum Liga-Aushängeschild Punk und / oder ein gutes zu seinen internen Widersachern Nick und Matt Jackson alias The Young Bucks haben. Auch um Page soll es nun einen solchen Vorfall gegeben haben.

AEW soll Hangman Page weggeschickt haben

Wie Fightful und der Wrestling Observer berichten, sollte Page eigentlich am Samstag im Greensboro Coliseum in seiner Heimat North Carolina sein, um ein Interview-Segment für die Mittwochssendung Dynamite aufzuzeichnen.

Vor Ort sei ihm dann aber mitgeteilt worden, dass er wieder gehen solle, das Segment sei dann an einem anderen Ort produziert worden. In der Halle führte Punk stattdessen seine Privatfehde mit Page fort, in dem er nach der Show ins Hallenmikrofon sprach, dass Page ein „Ladenhüter“ sei und dass er derjenige sei, der bei AEW für Quoten und Merchandiseverkäufe sorge.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Kommentare schienen indirekt auch einmal mehr auf die mit Page befreundeten Bucks gemünzt, Mitgründer und „Executive Vice Presidents“ der Liga – und kürzlich zusammen mit Page und „EVP“-Kollege Kenny Omega („The Elite“) mit einem neuen, lukrativen Vertrag ausgestattet. (HINTERGRUND: Wie WWE den großen Poker um „The Elite“ verlor)

Ein im vergangenen Jahr schwelender Streit zwischen Punk und Page sowie den Bucks eskalierte im vergangenen September in einer folgenschweren Backstage-Prügelei zwischen Punk und den Bucks sowie Omega.

Ähnlicher Vorfall um Ryan Nemeth nach Konflikt mit CM Punk

Sowohl Fightful als auch der Observer berichten, dass Punks Sticheleien kein abgesprochener „Work“ gewesen seien. Ebenso wenig wie andere Dinge, die sich zuletzt ereignet hätten und nun an die Oberfläche kochen.

Beide Medien berichten, dass am Samstag auch der Undercard-Wrestler Ryan Nemeth nach Hause geschickt worden sei, mit dem Punk zuletzt ebenfalls Spannungen gehabt hätte.

Der mit den Bucks befreundete Nemeth – jüngerer Bruder von WWE-Star Dolph Ziggler – hatte sich im Juni via Twitter abschätzig über Punks von Sticheleien gegen die Bucks durchzogene Comeback-Ansprache geäußert. In Bezug auf Punks Aussage, dass es das Pech gewisser Fans sei, dass „nur ihre Lieblinge noch weicher sind als sie selbst“ schrieb Nemeth in Richtung Punk - ohne ihn beim Namen zu nennen -, dass er selbst „der weichste lebende Mensch“ sei.

Punk soll Nemeth den Berichten zufolge zur Rede gestellt haben. Der Pro Wrestling Torch meldet, dass Punk Nemeth „aggressiv“ angegangen und ihm vorgeworfen hätte, mit einem Beitrag ein schlechtes Bild abzugeben und das Bild von Zwist hinter den AEW-Kulissen zu schüren. Die Situation sei „angespannt“ gewesen, soll aber mit einem Handschlag beendet worden sein.

Nemeth hat seine Social-Media-Accounts gelöscht und hat seit Mai kein Match mehr für AEW bestritten.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Parallelen zu den Ereignissen vor dem großen Eklat

Wie der Observer berichtet, sei Nemeth nun sogar schon zweimal für Collision gebucht und dann doch zurückgeschickt worden. Dasselbe wie Nemeth sei auch schon den Ligaveteranen Matt Hardy und Christopher Daniels – der auch Talentchef von AEW ist. Sowohl Hardy als auch Daniels sind als Freunde der Bucks bekannt. Es herrscht der Eindruck, dass Punk sie nicht um sich haben will.

Die neuen Enthüllungen haben Ähnlichkeiten zu den Ereignissen, die dem Prügel-Eklat bei All Out vorausgegangen waren: Damals war die Anschuldigung, Punk hätte bei Boss Tony Khan die Ausbootung seines ehemals besten Freundes Colt Cabana als Wrestler und Producer bestellt.

Sowohl Punk als auch Khan dementierten das, mehrere Medien – unter anderem auch ESPN – berichten allerdings, dass viele in der Liga ihnen nicht glauben würden. (Genie oder Egomane: Die Hintergründe zur Causa CM Punk)

Auch damals schwelte über einen längeren Zeitraum intern, ehe eine öffentliche Attacke Punks auf Page (der selbst zuvor verdeckt gestichelt hatte) den Zoff an die Öffentlichkeit brachte.

AEW inzwischen in zwei Lager eingeteilt

Nach der handgreiflichen Eskalation bei All Out – entzündet durch öffentliche Beleidigungen Punks gegen Page und die Bucks bei der Pressekonferenz nach der Show – mühte sich Boss Khan in einem diplomatischen Balanceakt zwischen The Elite und Punk.

Nach einer zwischenzeitlichen Suspendierung aller an der Prügelei Beteiligten kamen sowohl The Elite als auch Punk, sie werden seitdem zeitlich und räumlich getrennt, es soll auch Schweigevereinbarungen und ein anwaltlich überwachtes Kontaktverbot geben – wovon Page, der nicht an der Prügelei beteiligt war, aber nicht betroffen ist. Er schweigt sein vielen Monaten zu dem Thema.

The Elite sind nun weiterhin Stars der Mittwochsshow Dynamite, Punk wurde – nach diversen weiteren Turbulenzen – Mittelpunkt der neuen Sendung Collision. Sie scheint auch hinter den Kulissen sein Hoheitsgebiet zu sein, aus dem er interne Gegner heraushalten will.