Wrestling-Überraschung: Ex-Stars von WWE und AEW zurück bei früherer Liga

Der 49 Jahre alte Hardy - älterer Bruder und langjähriger Teampartner des noch an AEW gebundenen Jeff Hardy überraschte in der Nacht zum Sonntag bei der drittgrößten US-Liga TNA: Am Ende des Pay Per Views Rebellion überraschte er Champion Moose nach dessen Titelverteidigung gegen Nic Nemeth (ehemals Dolph Ziggler) und signalisierte, selbst wieder nach dem Titel zu greifen.