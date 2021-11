WWE SmackDown. Roman Reigns mit skurriler Nackt-Aussage

Der Cliffhanger der Show deutet darauf hin, dass kommende Woche das dritte New-Day-Mitglied Big E seinen Partnern zu Hilfe kommt. Einen weiteren Hinweis auf die für die Survivor Series übliche Konstellation eines RAW-SmackDown-Duells gab Reigns vorher mit einem abfälligen Kommentar über die Montagsshow: In einem Backstage-Segment, in dem er sich an die Usos gewandt hatte, ärgerte er sich, dass SmackDown in der Woche ohne ihn „fast so schlecht war wie RAW“.