WWE vs. AEW: Ist der radikale WWE-Masterplan ein folgenschwerer Fehler?

Der große Umbau des Aufbaukaders NXT in diese Richtung hat in den vergangenen Monaten viel Staub aufgewirbelt, einen weiteren Fingerzeig lieferte kürzlich auch die erste Verpflichtungswelle von College-Athleten im Zuge des neu aufgelegten NIL-Programms, mit dem WWE seit kurzem vielversprechende Uni-Sportlerinnen und -Sportler an sich binden kann.